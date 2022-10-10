“ONLARA HİZMET EDİYORUZ”

Çalışmaların el birliği ile yapıldığını belirten Celal Köse, “2,5 yıllık bir emeğe karşı el birliği ile Meclis üyelerimizin oybirliğiyle çıkarttığımız altyapı çalışmamız başladı. Tabii bunu çıkartmak baya bir zaman aldı. İki buçuk yılımızı aldı ama değdi doğrusu. Keşke bir yıl önce olsaydı. İşlerimiz daha seri ve sürat yürüyecekti ama şartlar ne olursa olsun iki buçuk yıl da biz bu işi finansal kaynağını ayarlamamız ve İller Bankası nezdinde de ve diğer şekillerde de hala 3,5 yıl olduğu halde veya 5 yıl olduğu halde daha start verememiş, temeli atılmamış, ihalesi yapılmamış projeler var.” dedi.

“ÖNCE BİTİRME İHTİMALİMİZ VAR”

Hem ekonomik, hem de proje aşamasının süratli bir şekilde ilerlediğini açıklayan Köse, “İller Bankasının dediğine göre de Yozgat bunların en önlerinde gelenlerden. Çünkü biz kendi işimiz gibi takip ettik. Hamurun hakkıdır dedik. Altyapı olmadan üstyapı olmaz dedik. Altyapının sıkıntılı olduğu yerler vardı. Dedik ki altı yapalım sonra üstü az da olsa yapalım. Malum sizlerin de desteğiyle bu işte 16 milyon kredi onaylandı. Geçen ayda ihalemizi yaptık. Ayın 10'unda da resmi olarak işe başladık. Şuan geldiğimiz nokta itibariyle de bayağı hızlı gidiyoruz. Tabi yüzde 65 ve 70 seviyesinde performansımız var. Bugün iki ekip daha geldi. Dolayısıyla iş planı biraz daha ileri gidecek. Normal de süresi 22 aydı. Müteahhit firma anlaşmamızda ‘16 ay gibi teslim ederim’ dedi. Tabi kış nasıl geçer? Eğer iyi geçerse bu rakam 11 veya 10 aya düşebilir. Çünkü 204 kilometre altyapımız şehir içme suyu şebekesi değişimi işin içinde var. Günlük neredeyse bin metre yol var. Şehir içi altyapı sorunu baya çok görünüyor. Bir taraftan telefon bir taraftan silme bir taraftan diğer altyapımız bir taraftan suyumuz. Bazı yavaş dediğimiz yerler var ama şu an itibariyle yüzde 65 düzeyi seviyesindeydi. İnşallah zamanla yüzde 90'lara çıkacak. Süresinden çok çok önce de bitirme ihtimalimiz var.” şeklinde konuştu.

Köse son olarak, “Tabi biz açtığımız yerleri koordineli bir şekilde açıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte mesaj gruplarımız var onlarla iletişim halindeyiz. Anında bir sıkıntı olduğu zaman da olaya müdahale ediyoruz. Alt yapısını bitirdiğimiz yerlerin hemen üstyapısında devam ediyoruz. Yani vatandaşımız bu işten fazla eziyet çekmesin, fazla zarar görmesin, yaşam standartları düşmesin diye hemen üstünden de asfaltını seriyoruz. Onlara hizmet ediyoruz. Allah'a hamd olsun ki görev süremiz de bitmeden de bu işi teslim edeceğiz. Yüzümüzün akı ile milletimizin karşısına çıkacağız.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi