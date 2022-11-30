Önemli kararlar alındı

Yapılan toplantı sonrası Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, yazılı basın açıklamasında bulundu.

Toplantıda önemli kararların alındığını belirten Başkan Aydoğmuş, “Alınan kararlarla milletimizin refahı, güvenliği, insan hak ve özgürlüğü ile ekonomi özgürlüğe sahip daha adaletli bir yaşan süreceği bir hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, toplantıda alınan kararları şu şekilde sıraladı; ““Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalın ev sahipliğinde yapılan 9’uncu toplantıda alınan kararla Altılı Masa'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa değişikliği önerisi ile seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.

Cumhurbaşkanı bir dönem seçilecek.

Cumhurbaşkanı'nın 'Veto Hakkı' kalkacak.

Yeni hükümet belirlenmeden, eski hükümet düşemeyecek.

Meclis'te kesin hesap komisyonu kurulacak.

Ana muhalefet, bütçe denetleyecek.

Bakanlar ve Başbakan, Meclis'te hesap verecek.

Anayasa'da insan onuru korunacak.

Devlet, bunu korumakla yükümlü olacak.

Cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle partisiz olarak görev yapacak.

Yılın belli günleri, Meclis gündemini muhalefet belirleyecek.

Mahkeme kararı olmadan, yerel yönetimler görevden uzaklaştırılamayacak.

Milletlerarası sözleşmelerden, Cumhurbaşkanı gece yarısı çıkamayacak.

Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu, iki ayrı organ olacak.

OHAL, Kanun Hükmünde kararname yetkisi kaldırılacak.

Dokunulmazlık kalkması için üye tamsayının salt çoğunluğunu gerekecek.

Yüzde 1 ve üzeri alan partiler mali yardım alabilecek. Hazine yardımının dörtte biri, bu partiler arasında eşit dağıtılacak.

Parti kapatma davası açabilmek, TBMM iznine tabii olacak.

Devlet, insan hakları ihlallerini önlemekle yükümlü olacak.

Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı AYM'ye bireysel başvuru yolu açılacak.

AYM'nin üye sayısı 22'ye çıkarılacak, 4 daireli olarak çalışacak.

AYM, bireysel başvurudaki hak ihlali kaynağının kanun maddesi olduğunu tespit ederse kanunu iptal edebilecek.

Temel sağlık hizmetlerinden herkesin faydalanması hükme bağlanacak.

YÖK, kaldırılacak.

RTÜK, özerkleştirilecek.

Gelece Partisi İl Başkanlığı olarak 9 toplantının devletimize milletimize hayırlı olsun diyorum.” »Haber Merkezi

