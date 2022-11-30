Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.962,48
ALTIN
1.051,24
DOLAR
18,66
STERLİN
22,36
EURO
19,34

Önemli kararlar alındı

Millet İttifakı Demokrat Parti ev sahipliğinde 6’lı Masa 9’uncu kez bir araya geldi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Önemli kararlar alındı

Yapılan toplantı sonrası Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, yazılı basın açıklamasında bulundu.
Toplantıda önemli kararların alındığını belirten Başkan Aydoğmuş, “Alınan kararlarla milletimizin refahı, güvenliği, insan hak ve özgürlüğü ile ekonomi özgürlüğe sahip daha adaletli bir yaşan süreceği bir hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Aydoğmuş, toplantıda alınan kararları şu şekilde sıraladı; ““Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalın ev sahipliğinde yapılan 9’uncu toplantıda alınan kararla Altılı Masa'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa değişikliği önerisi ile seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. 
Cumhurbaşkanı bir dönem seçilecek. 
Cumhurbaşkanı'nın 'Veto Hakkı' kalkacak. 
Yeni hükümet belirlenmeden, eski hükümet düşemeyecek. 
Meclis'te kesin hesap komisyonu kurulacak. 
Ana muhalefet, bütçe denetleyecek. 
Bakanlar ve Başbakan, Meclis'te hesap verecek. 
Anayasa'da insan onuru korunacak. 
Devlet, bunu korumakla yükümlü olacak.
Cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle partisiz olarak görev yapacak.
Yılın belli günleri, Meclis gündemini muhalefet belirleyecek. 
Mahkeme kararı olmadan, yerel yönetimler görevden uzaklaştırılamayacak.
Milletlerarası sözleşmelerden, Cumhurbaşkanı gece yarısı çıkamayacak. 
Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu, iki ayrı organ olacak.
OHAL, Kanun Hükmünde kararname yetkisi kaldırılacak. 
Dokunulmazlık kalkması için üye tamsayının salt çoğunluğunu gerekecek.
Yüzde 1 ve üzeri alan partiler mali yardım alabilecek. Hazine yardımının dörtte biri, bu partiler arasında eşit dağıtılacak.
Parti kapatma davası açabilmek, TBMM iznine tabii olacak. 
Devlet, insan hakları ihlallerini önlemekle yükümlü olacak.
Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı AYM'ye bireysel başvuru yolu açılacak.
AYM'nin üye sayısı 22'ye çıkarılacak, 4 daireli olarak çalışacak.
AYM, bireysel başvurudaki hak ihlali kaynağının kanun maddesi olduğunu tespit ederse kanunu iptal edebilecek.
Temel sağlık hizmetlerinden herkesin faydalanması hükme bağlanacak. 
YÖK, kaldırılacak. 
RTÜK, özerkleştirilecek.
Gelece Partisi İl Başkanlığı olarak 9 toplantının devletimize milletimize hayırlı olsun diyorum.” »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Önemli Kararlar Alındı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÜREKLER YANDI
YÜREKLER YANDI
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Sorunlar masaya yatırıldı
Sorunlar masaya yatırıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Hizmetler konuşuldu
Hizmetler konuşuldu
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim