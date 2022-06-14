Önemli adımlar atılıyor

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın ilçenin ekonomik refahını artırmak, üretim yapma, gençlere istihdam sağlamak, gelişen, büyüyen, modern, daha yaşanabilir, umut dolu aydınlık bir gelecek inşa etmek adına, ‘En büyük hayalim’ dediği ve ısrarla üzerinde durduğu Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük mesafeler alınmaya devam ediyor.

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Coşar, “İlçemizin üretimine ve istihdamına büyük ivme kazandıracak Mega Projemiz Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanımızda bir yandan altyapı diğer yandan üretim ve istihdam ile ekonomimize önemli katkılar sağlayacak yatırımların çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Coşar, "İlçe halkının istihdamıyla yeni bir ekmek kapısı açılacak. Yapılacak olan çalışmalarla ilçe ekonomisine ciddi yatırım projeleri var. Boğazlıyan'ın bereketli toprakları ve çok büyük bir potansiyeli var. Tarımdan sanayiye yetişecek olan ürünler işlenerek ekonomimize de büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Rabia Şahin