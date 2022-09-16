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Öncelik sulama yöntemi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türk tarımının, önümüzdeki dönemde en fazla ihtiyaç duyacağı ve önlem alması gereken konusu, sulama için kullanılan suyun etkin ve israf edilmeden, doğru yöntemle kullanılması olduğunu söyledi. Başkan Akay, Kayseri Şeker’in bu çerçevede damlama sulama yöntemine öncülük ettiğini belirtti.

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
Öncelik sulama yöntemi

Azalan su kaynaklarının doğru bir biçimde kullanılmasının, son yıllarda öneminin daha da arttığını kaydeden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, tarımda kullanılan sulama yönteminin,  önümüzdeki süreçte çok daha fazla önem ve öncelik gerektireceğine dikkati çekti.
Sürdürülebilir tarımın önemli unsurlarından birisinin de, suyun doğru yöntemle kullanılması olduğuna vurgu yapan Başkan Akay bunun yolunun da, çiftçinin teknolojiyi kullanması ve AR-GE projeleriyle desteklenmesinden geçtiğini söyledi.
Başkan Akay konuya ilişkin açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Tarımda teknoloji çok önemli hale geldi. Özellikle bu teknolojiden faydalanma konusunda çiftçilerimizde kendilerini geliştiriyorlar. Bizde Kayseri Şeker olarak AR-GE Merkezi’mizin öncülüğünde bu konuya ağırlık veriyoruz. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde tarımda en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi sulama suyu ihtiyacı, Allah devletimize çok versin. Pek çok yerde barajlarımız yapıldı. Ancak bu barajlardaki suların, sağlıklı bir şekilde tarlalara ulaşması gerekiyor. Bu noktada eksiklerimiz var. Bu eksiklerin hızlı bir şekilde tamamlanması lazım. Sürdürülebilir tarım açısından önümüzdeki birkaç yıllık süreçte kapalı sulama sistemlerinin yapılması, baraj sularının herhangi bir kayba uğramadan tarlalara ulaşmasının sağlanmasının stratejik bir önem arz ettiği kanaatindeyim. Bizim tarımda mutlaka kendimize yeterli olmamız lazım. Dünya’da yaşanan, pandemi, doğal afetler, savaşlar bunu zorunlu ve tarımı daha da stratejik hale getirdi. Bu süreçte tarımda en önemli unsurlardan bir tanesi olan su ihtiyacının sağlıklı bir şekilde teminidir ki;  bunu sağlayacak olanda sulama sistemleridir. Kayseri Şeker olarak, elimizdeki kıt su kaynaklarını, doğru bir şekilde kullanmak adına, özellikle pancarda damla sulama sistemlerini uygulamaya başladık. Çiftçilerimize bu konuda önderlik yapıyoruz. Bütün bunların ülke tarımında biraz daha ön plana çıkması lazım ki; Türk tarımı üretim ihtiyacını karşılama noktasında bir zafiyete uğramasın.” 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Öncelik Sulama Yöntemi
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