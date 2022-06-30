Öncelik Köse Yapı’nın!

Aynı bölgede, yıllar önce inşaatı tamamlandığı halde, ana yoldan ulaşım için yan yol yapılmayan konut ve işyeri sakinleri bu konudaki mağduriyetlerini dile getirdiler.

Bu konuda yıllardır mağduriyet yaşamasına rağmen sorunları çözülmeyen ama Köse Yapı firması tarafından yapımı henüz tamamlanan veya devam eden konutlara yan yol ulaşımı verilerek, Yozgat Belediyesi’nce ayrıcalık tanınması mahallelinin tepkisine neden oluyor.

MAHALLELİ YAPILAN ÇİFTE STANDARTTAN ŞİKAYETÇİ

Halihazırda Yozgat Belediyesi ekiplerince Atatürk Yolu olarak bilinen Yozgat-Boğazlıyan Yolu üzerinde Köse Yapı firması tarafından inşa edilen konutlara yan yol yapım çalışmalarının sürmesi ile başlayan çifte standart mahalle sakinleri arasında huzursuzluk yarattı.

Yozgat Belediyesi ekiplerince yapılan yan yolun, ana yoldan bağlantısının bile Köse Yapı firmasına ait inşaatların önünden verilmiş olması, bölgede yaşayan vatandaşlar ve işyeri sahipleri tarafından yoğun eleştirilere neden oldu. Maruz kaldıkları bu çifte standarttan dolayı mağdur olan mahalleli sorunlarının çözüme kavuşması için bir muhatap bulamadıklarından yakındılar.

VATANDAŞ BOZDAĞ VE BAŞER’E TEPKİLİ

Gazetemize ulaşıp, mağduriyetlerini dile getiren bazı mahalle sakinleri, Yozgatlı siyasetçilerden, özellikle de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Milletvekili Yusuf Başer’in Yozgat Belediyesi’nin çifte standart uygulamalarına sessiz kalmalarına tepki gösterdiler.

Yüzlerce mahalleli, yaşadıkları bu sorun karşısında Bozdağ ve Başer’in, belediye yetkilileriyle bir an önce görüşerek, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyorlar.

Yozgatlılar, bölgede inşaat çalışmalarını devam ettiren çok sayıda müteahhit firma varken, neden sadece Köse Yapı firmasına ait inşaatların önüne yan yol yapımı gibi ayrıcalıklar tanındığını sorguluyorlar.

Köse Yapı firmasına ait konutlara ulaşım için yan yol verilmesiyle birlikte bu firmanın inşa ettiği konutların değerleri yükselirken, aynı bölgede mülk sahibi olan vatandaşlar, sahip oldukları konutların ve işyerlerinin değerinin bu uygulamalardan olumsuz anlamda etkilendiğini belirttiler.

TEK MAĞDURİYET

YAN YOL DEĞİL!

Ayrıca, bölge sakinleri tek mağduriyetlerinin yan yol olmadığını vurgulayarak, aynı muhitte yıllar önce yapımı tamamlanan konutlarının ve işyerlerinin altyapı çalışmalarının bile başlamamasına rağmen, Köse Yapı firmasına ait inşaatların önüne yan yol yapılıyor olmasını eleştirdiler.

Vatandaşlar, “Yan yol şöyle dursun, bizim binalarımıza altyapı yapımına bile başlanmadı ama yanı başımızda yeni yapılan inşaata yan yol veriliyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler.» Haber Merkezi