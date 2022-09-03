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Önceki aya göre arttı

Yozgat’ta Temmuz ayında 141 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

03 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Önceki aya göre arttı

Bu kazalar sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 346 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Temmuz ayında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Yozgat’ta Temmuz ayında 141 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi öldü, 346 kişi de yaralandı. Yozgat’ta Temmuz ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 122 olarak açıklandı. 
İstatistiklere bakıldığında Haziran ayına oranla Temmuz ayında kaza sayısı artış gösterdi. Haziran ayında 87 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 166 kişi de yaralandı. Yozgat’ta Haziran ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 84 olarak açıklandı. Kentte bu yılın Ocak ayından Temmuz ayına kadar sürede 571 ölümlü ve yaralanmalı kaza gerçekleşti. Bu kazalar sonucu bin 17 kişi hayatını kaybederken bin 161 kişi ise yaralandı. Yozgat’ta bu yılın ilk 7 ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı da 654 olarak kayıtlara geçti. 
»Rabia Şahin

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Önceki Aya Göre Arttı
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