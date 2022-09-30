Program, Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu önünde Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, daire müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Program için protokol üyeleri tarafından çocukları mutlu etmek adına boyama kitabı, şapka ve düdük dağıtılırken, çocukların etkinlik yapması için kaldırımlar birlikte boyandı.

“ÖNCELİK YAYANIN”

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde yapmış olduğu yaya geçidindeki vatandaşların önceliklerinin korunması, yayaya saygı için farkındalık oluşturulması amacıyla okulumuzdaki öğrencilerimizle beraber hem yaya geçidini boyayacağız, hem de farkındalık oluşturacağız. Temennimiz ve arzumuz odur ki, yayaların öncelikli olduğunu ve bir canın bizim için çok değerli olduğunu, hem insan hem de diğer canlılar olsun önemli olduğunu bir kez daha buradan hatırlatmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Başer konuşmasında, çocukların farkındalık oluşturma konusunda etkin rol oynadığını söyledi.

“AMACIMIZ YOL VERİLMESİ”

Milli Eğitim Vakfı okul bahçesinin önünde bulunan yaya geçidinde çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmak için buluştuklarını beyan eden Belediye Başkanı Celal Köse, “Yayalara öncelik hayata saygı sloganımız. Bizde Yozgat Belediyesi olarak yaya geçitlerimizi okulların açılmasıyla birlikte boyalı hale getirdik. Sadece okul önlerinde değil cadde ve sokaklarımızdaki yaya geçitlerimizi de boyayarak öncelikli hale getirdik. Buradaki amacımız öncelikle çocuklarımızdan başlamak üzere yaya geçitlerindeki insanlarımıza ve evlatlarımıza yol verilmesi, onların hayatlarına saygı duyulması ve onlara öncelik verilmesidir. Bu bilincin aşılanması için İçişleri Bakanlığımızın uygulamasını Yozgat’ta da yapıyoruz. Önceliğimiz yaya, yaya güvenliği, yaya sağlığı ve halkımızın sağlığıdır.” dedi.

“SÜRÜCÜLERİMİZE RİCA EDİYORUZ”

Yayaların öncelliği ve sürücülerin duyarlı olması hakkında açıklamada bulunan Vali Ziya Polat, “Geçtiğimiz yıllarda Trafik Eğitim Parkımızı da açtık. Şuan eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte çocuklarımız başta olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, AFED ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak çalışmasıyla çocuklarımıza eğitim parkında eğitimleri verdik ve vermeye de çalışacağız. İlimiz genelindeki tüm yaya geçitleri eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte belediyelerimiz tarafından boyanıyor ve boyanmaya devam edecek. En kısa zamanda da boyanmış şekilde olacak. Sürücülerimize rica ediyoruz. Yaya geçitlerinde geçiş hakkı yayanın. Lütfen bu kurala uyalım. Uymak zorunda olduğumuzu da bilelim. Bu eğitim ve bilinci yavrularımızdan başlamak üzere tüm insanlığımıza aktarmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Programın hayırlı olmasını ve kazasız yolculuklar diliyorum. Hep beraber trafik bilincini verdik ve vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrasında protokol üyeleri ile birlikte çocuklar yaya geçitlerini boyadı. Çocuklar için hazırlanmış hediyelerde dağıtıldı. »Sema Nur Koçaker