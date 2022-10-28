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önce sağlık önce insan

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat için açılan ve atama işlemleri KPSS puanına göre yapılacak olan 534 sağlık personeline kadro tahsisi yapılacağını duyurdu.

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
önce sağlık önce insan

Milletvekili Yusuf Başer konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yozgat'ımız için açılan ve atama işlemleri KPSS puanına göre yapılacak olan 534 sağlık personelinin kadro tahsisi gerçekleştirildi. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yozgat'ımıza hayırlı olsun." 
»Haber Merkezi
 

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