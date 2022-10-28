önce sağlık önce insan

Milletvekili Yusuf Başer konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yozgat'ımız için açılan ve atama işlemleri KPSS puanına göre yapılacak olan 534 sağlık personelinin kadro tahsisi gerçekleştirildi. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yozgat'ımıza hayırlı olsun."

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