ÖNCE KAZAN, SONRA ÖDE!

Çiftçilerin sigortalı çalışmalarını teşvik etmek amacıyla uygulanacak yeni sistemde primler, ekinlerin kaldırıldığı tarihte yatırılacak.

Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Keskin, 4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının primlerinin 6 aylık dönemler halinde ödeyebileceklerini söyledi.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiftçilere sigorta yaptırmaları için hasat dönemi dikkate alınarak özel prim ödeme planı sunulduğunun altını çizen İl Müdürü Keskin, primlerin Ocak ve Temmuz ayında yılda iki taksitle ödeyebileceklerini belirtti.

Ocak ve Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz ve Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemelerine imkan tanındığını bildiren Keskin, “ 18 Ağustos 2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 26’ncı maddesinde, aynı yönetmeliğin 108’inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna bir cümle eklenmiştir. Bu cümle; kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar kuruma öderler.’ şeklindedir. 29’uncu maddesinde aynı yönetmeliğin ek 1’inci maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesi değiştirilmiştir. Bu cümle ise; bu madde kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar kuruma öderler.’ şeklindedir.

36’ncı maddesinde, bu yönetmeliğin, 19’uncu maddesi, 26’ncı maddesinin (a) bendi ve 29’uncu maddesi 1 Ocak 2022 tarihinde, yürürlüğe girer.’ hükümlerine yer verilmiştir.

Bu düzenleme ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunun 5 Ocak 2022 tarihli ‘4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi’ konulu genel yazısına istinaden Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğin 108’inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna eklenen ve 29’uncu ve 36’ncı maddelerindeki hükümlere istinaden; 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi (Tarım Bağ-Kur sigortalıları) ile Kanunun Ek 5’inci maddesi kapsamındaki sigortalıların (Tarım ve Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlar) 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, (eski adıyla SSK’lı) için 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemelerine imkân tanınmıştır” dedi.

SON ÖDEME 1 AĞUSTOS

Yapılan düzenlemelerin ardından ilk pirim ödemesinin son tarihinin 1 Ağustos olduğunun altını çizen Keskin, “Buna göre ilimizdeki tarım sigortalılarımızın 2022 yılı Ocak ve Haziran dönemine ait primlerini son ödeme tarihi 1 Ağustos 2022 ‘dir. Temmuz ve Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödeyebilecekler” şeklinde konuştu.

»Sema Nur Koçaker

Selma Şahin