Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29

Önce güvenlik

Şefaatli ilçesinde, okulların açılması ile birlikte, belediye tarafından okul yollarında bulunan yaya geçitleri, önce yaya yazıları ve yol çizgilerini yeniden boyayarak görünür hale getiriliyor.

18 Eylül 2022 Pazar 02:11
Önce güvenlik

Şefaatli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan ilk ve ortaöğretim okullarının önlerinde, yollarında yer alan ve silinmeye yüz tutmuş yaya geçidi, yol çizgileri ve “önce yaya” yazıları yenileniyor, kaldırımlar boyanıyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri, okul yolunda herhangi bir sıkıntıyla
karşılaşmamaları adına yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.
Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri, okul yolunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları adına yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca ,” Ekiplerimiz tarafından okullarımızın önlerinde zamanla yıpranan ve silinen azami seyir hızlarının gösterildiği hız ikaz işaretleri ve öğrenci geçidi levhası yol zeminlerini ve ‘Önce Yaya’ ikonlarını boyayarak, öğrencilerimizin trafik güvenliğinin sağlanması amaçlamaktadır.” dedi. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Önce Güvenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Tarih sayfalarına kazındı’
‘Tarih sayfalarına kazındı’
Başvurular sürüyor
Başvurular sürüyor
"Yunanistan’ın gündüzü gece olacak"
"Yunanistan’ın gündüzü gece olacak"
‘Mide bulantısı’ uyarısı
‘Mide bulantısı’ uyarısı
7 YILLIK DAVA ÇÖZÜLDÜ
7 YILLIK DAVA ÇÖZÜLDÜ
Kayıtlar başladı
Kayıtlar başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim