Önce güvenlik

Şefaatli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan ilk ve ortaöğretim okullarının önlerinde, yollarında yer alan ve silinmeye yüz tutmuş yaya geçidi, yol çizgileri ve “önce yaya” yazıları yenileniyor, kaldırımlar boyanıyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri, okul yolunda herhangi bir sıkıntıyla

karşılaşmamaları adına yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri, okul yolunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları adına yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca ,” Ekiplerimiz tarafından okullarımızın önlerinde zamanla yıpranan ve silinen azami seyir hızlarının gösterildiği hız ikaz işaretleri ve öğrenci geçidi levhası yol zeminlerini ve ‘Önce Yaya’ ikonlarını boyayarak, öğrencilerimizin trafik güvenliğinin sağlanması amaçlamaktadır.” dedi. »Haber Merkezi