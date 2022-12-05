“Omuz omuza verince yol mu dayanır”

Kış mevsiminin yaklaşması ile çalışmaların sürdüğünden bahseden Belediye Başkanı Nezih Yalçın,” Asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz son olarak ilçemizin en işlek yollarından biri olan TOKİ yolunu da sıcak asfalt ile buluşturdu. Kış mevsimi öncesinde belirlediğimiz güzergahlarda yol yenileme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yeni yapılaşmalarla birlikte ilçemizin en büyük mahallesi durumuna gelen Seyrantepe Mahallemize değer katacak bir çalışmayı da bugün tamamlamış bulunuyoruz. İlçemizin en işlek yollarından olan TOKİ yolunda gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfalt çalışmasını bitirdik. Çok kısa bir sürede gerekli çevre düzenleme çalışmalarını da tamamlayarak bölgede yol sorununu çözmüş, modern şehircilik anlayışına uygun bir cadde oluşturmuş olacağız." dedi.

Sıcak asfalt çalışmalarının yapılan planlama ile devam edeceğini belirten Yalçın, “Çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. İnşallah kış öncesi Piri Reis Caddemizi de ilçemize yakışır hale getireceğiz. Önümüzde ki bahar dönemiyle birlikte ise Orman yolu Caddesini sıcak asfaltla yeniledikten sonra ana arterlerimizin büyük çoğunluğunu tamamlamış olacağız.” ifadesinde bulundu.

Çalışmalara emek sarf eden personellere teşekkür etmeyi unutmayan Başkan Yalçın, “Bu süreçte desteğini esirgemeyen ve çalışmalar boyunca anlayış gösteren vatandaşlarımıza, olağanüstü gayretle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. TOKİ yolumuz hayırlı olsun, kazasız belasız yolculuklar diliyorum.” diye konuştu.

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