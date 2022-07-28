‘Ölüme Yüzmeyin’

Kaymakamlık tarafından sosyal medya üzerinden göllere, sulama kanallarına ve barajlara girilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. Baraj gölleri ve göletlerin kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, zeminin balçık özellik taşıması ve bünyesinde teknik yapılar barındırması, bu alanları yüzme amaçlı kullananlar için hayati risk oluşturmaktadır.

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