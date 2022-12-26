"OLUKÖZÜ'NDEN DE AZİZ SANCAR ÇIKABİLİR"



KIRSAL KESİMLERDEKİ OKULLARA YÖNELİK

Kırsal kesimlerdeki okullara yönelik çalışmalarıyla da bilinen Böyükata, En son 23 Aralık 2022 Cuma günü Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü Kasabası’nda düzenlenen programa akademisyen Doçent Doktor Mustafa Özalp, Öğretim Görevlisi Feyyaz Alpsalaz, Öğr. Gör. Mert Soğukoluk ve Öğr. Gör. Deniz Akalın ile birlikte katılarak söyleşi gerçekleştirdiler.

50’İNCİSİ OLUKÖZÜ’NDE DÜZENLENDİ!

Oluközü Şehit Yasin Yılmaz İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Recep Atmaca’nın daveti üzerine gidilen okulda, "Oluközü'nden de Aziz Sancar çıkabilir", "Ben de yaparım" ve "Okulda ve Çevrede Proje Çalışmaları" başlıkları etrafında öğrencilerle sohbetler edildi.

BİLİM İNSANI

OLABİLECEKLERİNİ

VURGULADI

Okulda anasınıfından ortaokul son sınıfa kadar her düzeyde eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek sınıflarında onlarla sohbet eden Mustafa Böyükata, sorduğu sorularla çocukların merakını tetikledi. Sohbet ederken dinamik, canlı ve coşkulu bir hava oluşturarak çocukların sorularına cevap verdi. Yer yer yaşanılan yakın çevreden örnekler vererek, çocukların ilgisini çeken konularda neler yapabileceklerine değindi. Onlara bilim insanlarının hayatlarından bahsederek, çocuklarında Aziz Sancar gibi güzel çalışmalar ortaya koyan bilim insanı olabileceklerini vurguladı.

HUZURLU VAKİT

GEÇİRDİĞİNİ BELİRTTİ

Söyleşiye eşlik eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Özalp, kariyer yolculuğundan ve akademik hayatından faydalı bilgiler paylaştı. Ülke genelindeki tüm ilk, orta ve lise öğrenimi gören öğrencilerle, akademisyenlerin zaman zaman bir araya gelerek, fikir alışverişi çerçevesinde zihin fırtınası yapılması gerektiğinin önemini vurgulayan Özalp, aynı yöreden olması hasebiyle, öğrencilerin kendi memleketlerinden bir akademisyenle birlikte vakit geçirirken duydukları heyecanı ve merakı gözlemlemekten ziyadesiyle memnun olduğunu ifade etti. Meraklı, istekli ve sürekli soru sormak isteyen, yaşama sevinciyle dolu olan bu öğrencilerin; sorularının, kısa zaman dilimi içerisinde cevaplandırılması için sınıflarında öğrencilerle huzurlu vakit geçirdiğini de belirten Özalp; aile, öğretmen ve öğrenci merkezli etkileşim çerçevesinde akademisyenlerin katılıp katkı verebileceği böylesi söyleşi programlarının ve etkinliklerin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

MERAK DUYGUSU

UYANDI!

Akdağmadeni Meslek Yüksekokulunda öğrenimlerine devam eden öğrencileri ile birlikte katılan Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı Öğretim Görevlisi Feyyaz Alpsalaz, öğrencilere bilim ve teknolojinin geçmişten günümüze kısa bir özet şeklinde anlattı. Elektrik ve elektronik teknolojisinin ne olduğu; insanı, canlıları ve doğayı taklit ederek robotların ve diğer teknolojik aletlerin nasıl çalıştığından bahsetti. Ayrıca uygulamalı olarak Öğretim Görevlisi Feyyaz Alpsalaz danışmanlığında yürütülen TÜBİTAK 2209 proje öğrencileri, Osman Ateş, Erdem Acar, Galip Özhan ve Mehmet Ali Çelik'ten oluşan ekip ile Bluetooth bağlantısı yardımıyla, telefon, bilgisayar ya da akıllı saat ile kurulmuş devre prototipi üzerindeki bazı elemanların uzaktan kontrolünün nasıl yapılabildiğini uygulamalı olarak gösterildi. Bu devrenin çalışma prensibi hakkında bilgiler verildi. Çocuklardan gelen sorularla beraber yapay kodlama ve yapay zeka konularındaki merak duygusu daha da uyandığı ve bilgilerinde derinleşme oluştuğu gözlemlendi. Kodlama ve yapay zekânın tıp, matematik gibi diğer bilimlerle ilişkilerinden de bahsedildi. Daha sonra öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

“HAYALLERİ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAKLARINA DAİR SÖZ ALDIM””

Kendisinin ilk defa küçük yaşta öğrencilerle iletişime geçtiğini belirten Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Mert Soğukoluk, “İlk defa küçük çocuklarla iletişime geçecektim. Hepsi içten ve saygılıydı. Hayallerini, amaçlarına ulaşmak için yaptıkları işleri ve niçin bu hayalleri istediklerine dair bir sohbet gerçekleştirdik. Etkinlik sonunda ise hepsinden hayalleri için çok çalışacaklarına dair söz aldım.” dedi. O yörenin topraklarında dünyaya gelen bir akademisyen olarak, çocuklarla birikimlerini paylaşmanın mutluluk verici olduğunu ortaya koyarak, yine böylesi etkinliklerde yer almak istediğini belirtti. Sonrasında ise öğrencilerin sınıflarında farklı bir hoca görmesiyle oluşan ilginin heyecana dönüşüp yüzlerine yansımasının, kendisini de heyecanlandırdığını ifade etti.

“DENEYİMLERİMİZİ

PAYLAŞMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM”

Yine aynı yörenin insanı olduğunu söyleyen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı Programı Öğretim Görevlisi Deniz Akalın, geleceği inşa edecek olan, Türkiye’nin yarınlarında söz sahibi olacak nitelikteki çocuklarla bir araya gelmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Öğrencilere yeni meslek dalları hakkında bilgiler vermek, ilgi alanlarına dönük hangi mesleklere yönelebilecekleri konusunda deneyimlerimizi paylaşmaktan dolayı mutluyum.” dedi. Öğretim Görevlisi Akalın, böylesi programları diğer köy ve kasaba okullarında da yaygınlaştırmak gerektiğini ve çok değerli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğu yaşayarak gördüğünü de belirtti.

HEDİYELER

TESLİM EDİLDİ

Programda, öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeler de teslim edildi. Katkılarından dolayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkan Yardımcısı Kadim Budak, YOBÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, YOBÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Hülya Şimşek, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Almanya'nın Augsburg şehrinden işinsanı Hüseyin Gözlügöl ve ailesine, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Eğitimci-Yazar Ahmet Sargın, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Tarım Bakanlığından Ahmet Taşan, ORAN Kalkınma Ajansından Timur Yıldız, Yozgatlı İşinsanı Alper Karaca ve eğitime destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

“BUTİK OKUL”

Etkinlik esnasında samimi bir ortam oluşturan akademisyenler öğretmenlerle de sohbet ederek bilgilerini paylaştılar ve okulda yapılabilecek proje tabanlı çalışmalar hakkında düşüncelerini aktardılar. Profesör Doktor Mustafa Böyükata’nın “Köy Koleji” olarak nitelendirdiği böylesi okulların “butik okul” görünümünde olduğunun altı çizilerek öğrencilerin TÜBİTAK programları, TEKNOFEST gibi etkinlikler yoluyla sürekli bir adım öteye taşınabileceği de ifade edildi.

Öğretmenlerin kendi tutum ve davranışlarıyla, yürüttükleri faaliyetler ile öğrencileri sürükleyici rollerine de değinen Böyükata, öğretmenlerin bireysel hatıra ve deneyimlerinin öğrenciler açısından önemine de değindi.

MEMNUNİYETİ

İFADE ETTİ

Okul Müdürü Recep Atmaca ve öğretmenler ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, gerçekleştirilen etkinliğin çok kıymetli olduğunu, çocuklarda bilimsel farkındalık oluştuğunu ve bilime yönelik merak uyandırıldığını belirtip, ileri de yine beklediklerini söyledi. Hem şahsı hem de öğretmen ve öğrencileri adına akademisyenlere teşekkür etti.