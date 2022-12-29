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Ölü bulundular!

Yozgat'ta iki gündür haber alınamayan iki kişi, arazideki kamyonette av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

29 Aralık 2022 Perşembe 02:23
Ölü bulundular!

Merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkisinde kamyonetin içinde iki ceset görenler, jandarmaya haber verdi.
Bölgeye giden ekipler, cesetlerin, Sorgun ilçesinde hayvan alım satımı yapan Ö.Y. (43) ve H.Ç'ye (48) ait olduğunu belirledi.
Av tüfeğiyle öldürüldükleri tespit edilen Ö.Y. ve H.Ç'nin cesedi, Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemenin ardından adli tabiplik morguna kaldırıldı.
Ö.Y. ve H.Ç'nin 2 gün önce hayvan satın almak için evlerinden ayrıldığı, bir daha kendilerinden haber alınamadığı öğrenildi. »AA

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Ölü Bulundular
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