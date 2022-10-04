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Okumayan kalmasın

Yozgat Valiliği koordinasyonunda planlanan ve Yozgat İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde uygulanan “ESER” Projesinin alt projesi “OKU-YOZ” Yozgat kapsamında uygulanmaya başladı. 

04 Ekim 2022 Salı 02:11
Okumayan kalmasın

Öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik olan proje için ilk dersin 20 dakikası okuma saati olarak belirlendi. Öğrenciler artık ilk ders saatlerinde kitaplarını okuyacak ve sonrasında derse geçecekler. Projenin sadece öğrencileri kapsamamı ise dikkat çekti. Projenin daha geniş kitlelere ulaşması ve toplum genelinde farkındalık oluşturmak amacı ile “6’dan 66’ya Ailece OKU-YOZ” programı oluşturuldu. “Hafta içi her akşam 20:30-21:00” saatleri arasında uygulanacak olan program ile aile bireyleri okumaya teşvik edilerek farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. »Haber Merkezi

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Okumayan Kalmasın
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