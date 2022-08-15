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Okumalı sohbet

Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen ‘Kitap Sizden, Çay Bizden’ kitap okuma etkinlikleri devam ediyor.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 02:27
Okumalı sohbet

Sarıkaya Roma Hamamı’nda düzenlenen ‘Kitap Sizden, Çay Bizden’ kitap okuma etkinliğinde gençler manzarası eşliğinde kitaplarını okudular. Kitap okuma etkinliğinin ardından gençler çay içerek sohbet etti. 
Kitap okuma etkinliğini her hafta sonu Yozgat’ın farklı kültürel ve tarihi alanlarda gerçekleştirdiklerini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Kitap okumaya ve Yozgat’ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam edeceğiz. ‘Kitap Sizden, Çay Bizden’ kitap okuma etkinliğimiz 2017 yılında başladı. Etkinliğe ilk başladığımız zamanlarda amacımız gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktı. Çünkü gençler çok fazla kitap okumuyor, sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyorlar. Bizde ne yapabiliriz, kitap okumada nasıl bir yöntem uygulayabiliriz ki gençleri okumaya yönlendirebiliriz. Bireysel olarak hepimiz işten, dersten çok fazla kitap okuyamıyoruz. Bu tarz etkinliklerle bir araya gelerek hiç değilse bir saat kitap okuma fırsatı yakalayabiliyoruz” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Okumalı Sohbet
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