Okullarda tadilat

Sorgun ilçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 2022-2023 Eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlaması ve verimli bir şekilde devam etmesi amacıyla Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu'nda yapılan eğitim-öğretim yılı hazırlık çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal tarafından denetlendi. Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu'nda dış cephe kaplama ve boya çalışmaları hızla devam ettiğini belirten Öcal, “Eksiklerin giderilmesi için yapılan çalışmalardan ötürü okul idarecilerine teşekkür ederim” dedi.

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