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Okullarda tadilat

Sorgun ilçesinde bağlı Bahadın beldesinde bulunan Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu'nda tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Okullarda tadilat

Sorgun ilçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 2022-2023 Eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlaması ve verimli bir şekilde devam etmesi amacıyla Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu'nda  yapılan eğitim-öğretim yılı hazırlık çalışmaları İlçe Milli Eğitim  Müdürü Musa Öcal tarafından denetlendi. Bahadın Şehit Ali Akdoğan  Ortaokulu'nda  dış cephe kaplama ve boya çalışmaları hızla devam ettiğini belirten Öcal, “Eksiklerin giderilmesi için yapılan çalışmalardan ötürü okul idarecilerine teşekkür ederim” dedi. 
»Haber Merkezi

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Okullarda Tadilat
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