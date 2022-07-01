Okullarda onarım

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okullarda başlayan bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlkokulu, Bahadın Şehit Ali Akdoğan İlkokulu ve Ortaokulu, Ahmetfakılı İlkokulu ve Ortaokulu, Karakız Veli Uyar İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Lokman Erkan İlkokulu ve Ortaokulu, Çiğdemli Yunus Emre İlkokullu ve Çiğdemli Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü, devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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