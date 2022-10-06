Okullara ziyaret

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Yoldaş, ardından öğretmenlerle bir araya geldi. Yoldaş, gayretli çalışmalarından dolayı öğretmenlere ve idarecilere teşekkür etti.

Daha sonra 10.000 okul kapsamında okula kazandırılan futbol sahasında incelemelerde bulunuldu. Yoldaş, “Okula futbol sahasının kazandırılmasında büyük emekleri olan Sarıkaya Kaymakamına, İl Milli Eğitim Müdürüne ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

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