Okullara ziyaret

Ziyaretleri kapsamında 75.Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenler ve eğitim çalışanlarıyla bir araya gelen Şerefli, güncel konular hakkında istişarelerde bulundu. Promosyon güncellemesi, Kariyer Basamakları Sınavı ve Örgütlenme ve Örgütlü olmanın öneminden bahseden Şerefli, okul yöneticilerine ve öğretmenlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. »Haber Merkezi