Okullara ziyaret

Ziyaretleri kapsamında Atatürk İlkokulu’nu ziyaret eden İlçe Müdürü Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti. Ziyarette yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olma durumu kontrol edildi. Eksiklikler tespit edilip en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi çalışmalarına başlanılmasına karar verildi. Yoldaş, çalışmalarından dolayı okul müdürlerine teşekkür etti.

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