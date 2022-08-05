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Okullara ziyaret

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, yapımı devam eden okullara ziyaretlerini sürdürüyor. 

05 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Okullara ziyaret

Ziyaretleri kapsamında Atatürk İlkokulu’nu ziyaret eden İlçe Müdürü Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti. Ziyarette yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olma durumu kontrol edildi. Eksiklikler tespit edilip en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi çalışmalarına başlanılmasına karar verildi. Yoldaş, çalışmalarından dolayı okul müdürlerine teşekkür etti. 
»Haber Merkezi 

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Okullara Ziyaret
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