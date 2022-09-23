Okullara destek

Yenipazar Aşağı Sarıkaya Mahallesi sakinlerinden İstanbul'da ikamet eden Özel Cevher Koleji Kurucularından Melih Alkan tarafından okullara kırtasiye ve elbise desteği yapıldı. Yapılan destek hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Menderes Baran, “Günü kurtarmanın hesabını değil, yarınları inşa etmenin planını yapıyoruz. Aşağı Sarıkaya Mahallemiz sakinlerinden İstanbul'da ikamet eden Özel Cevher Koleji Kurucularından Melih Alkan kardeşimin Yenipazar ortaokulu, ilkokulu ve anaokulu ile Aşağı Sarıkaya ilk ve anaokuluna verdikleri kırtasiye ve çocuklarımıza okul elbise desteklerini belediye meclis üyelerimiz ile birlikte çocuklarımıza takdim ettik. Evlatlarımıza verdikleri desteklerden dolayı başta Cevher Koleji Yönetimi olmak üzere Melih Alkan kardeşime ve bütün Cevher Kolejine Yenipazar'ımız ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız için. En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır” dedi. »Haber Merkezi