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Okullar tamamlandı

Sorgun ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘Köyde Yaşam Merkezleri’ konsepti altında başlatılan proje kapsamında ilçeye bağlı Aşağıcumafakılı köyünde Şehit Resul Elham okulunda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

09 Eylül 2022 Cuma 02:11
Okullar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, köy okullarının aktif eğitim birimleri olarak kullanılması "Köy Yaşam Merkezleri" konsepti altında başlatılan proje kapsamında Aşağıcumafakılı köyü Şehit Resul Elhan okulundaki bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilen okulda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınırken yeni eğitim ve öğretim hayatında başarılar dilendi. »Haber Merkezi

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Okullar Tamamlandı
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