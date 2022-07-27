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Okullar eğitime hazırlanıyor

Sarıkaya ilçesinde okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte çalışmalarda başladı. 

27 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Okullar eğitime hazırlanıyor

Yukarı Sarıkaya Ortaokulunda yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, yetkililerden bilgi aldı. 
Yapılan çalışmalar ile okullar eğitim ve öğretim hayatına hazır olacağını belirten Yoldaş, “Okulumuzun çatı bakımı yapılmış, yıpranmış, kullanılamaz vaziyetteki çatı olduklarının değişimi yapılarak var olan sıkıntılar giderilmiştir. Yine okulumuzun dış cephe bakımı ve boyaması yapılarak okulumuz yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmiştir. Gayretli çalışmalarından ötürü Okul Müdürümüz Alper Öztürk’ tebrik ediyor; katkı ve destekleri adına Kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan Bey'e teşekkür ederiz” dedi. »Haber Merkezi

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Okullar Eğitime Hazırlanıyor
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