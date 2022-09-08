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Okullar eğitime hazır

Saraykent ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor.

08 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Okullar eğitime hazır

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların tamamının fiziki, ekonomik, öğretmen, yönetici ve personel açısından eksiksiz bir şekilde olması hedefleniyor. Yapılan hazırlıklar ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala, okulların tamamının fiziki, ekonomik, öğretmen, yönetici ve personel açısından mükemmel halde olmasını hedefliyoruz. 12 Eylül Pazartesi günü çocuklarımızı ihtiyaçları giderilmiş, temiz ve hijyenik, depreme karşı güvenli, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride okullarla karşılamak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bakanlığımızca koordine edilen proje kapsamında yeni açılan ana sınıfları ve mevcut olanların donatım ve onarımı için küçük onarımları ve donatımı, ilkokul ve ortaokulların matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersi araçları ile derslik donatımı gibi giderleri için gönderilen ödenekler yatırıma çevrildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün vizyonu olan öğrencilerimize depreme karşı güvenli, estetik, erişilebilir, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride yeni okullar kazandırma çalışmalarımız 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında da devam edecektir” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Okullar Eğitime Hazır
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