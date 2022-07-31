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Okullar denetlendi

Sorgun ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ziyaretleri ve denetimleri devam ediyor. 

31 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Okullar denetlendi

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Çosgun Bölükbaşı ve Fatih Şahin, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlaması ve verimli bir şekilde devam etmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilçede bulunan resmi okullarda eğitim-öğretim yılı hazırlık çalışmaları şube müdürleri tarafından yerinde incelendi.
Çiğdemli ÇPAL, Çiğdemli İHO, Çiğdemli İlkokulu, Karakız Veli Uyar İlkokulu ve Ortaokulu ile Ahmetfakılı İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi. Şube müdürleri tarafından eksiklerin giderilmesi için yapılan çalışmalardan ötürü okul idarecilerine teşekkür edilerek ziyaretler sonlandırıldı. 
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Okullar Denetlendi
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