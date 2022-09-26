Okula çeşme

Okul bahçesi çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve belde halkının kullanılması üzerine çeşme yapılıyor.

Yapılan çeşmesinin Osmanlı dönemini yansıtan motiflerin kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Belediyemiz tarafından başlatılan okulumuzdaki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra çeşme yapımı başladı. Yavrularımızın ders aralarında kullanmaları için okul saha alanına 6 adet burmalı Osmanlı modelinde 5 metre uzunluğu ve 2 metre yüksekliğinde tekneli çeşmemiz okulumuza ayrı bir anlam kattı. Öğrencilerimize belediyemizin armağanı olarak güle güle kullanmaları dileğiyle hayırlı uğurlu olsun rabbim çocuklarımızın yüzlerinde mutluluğu ve gülümsemeyi esirgemesin inşallah.” ifadelerini kullandı.

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