Okul ziyaretlerine devam

Ziyaretleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Müdürü Yoldaş’a Şube Müdürü Haluk Timur eşlik etti. Öğrenciler ile bir araya gelen yoldaş sohbet ederek isteklerini dinledi. Daha sonra ise okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Yoldaş, yürütülen çalışmlar hakkında bilgi alıp, fikir alış verişinde bulundu. Gayretli çalışmalarından dolayı öğretmenlere ve idarecilere teşekkür eden Yoldaş, öğrencilere ise eğitim hayatında başarılar diledi. Haber Merkezi