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Okul ziyaretlerine devam

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş okul ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

14 Haziran 2022 Salı 23:31
Okul ziyaretlerine devam

Ziyaretleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Müdürü Yoldaş’a Şube Müdürü Haluk Timur eşlik etti. Öğrenciler ile bir araya gelen yoldaş sohbet ederek isteklerini dinledi. Daha sonra ise okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Yoldaş, yürütülen çalışmlar hakkında bilgi alıp, fikir alış verişinde bulundu.  Gayretli çalışmalarından dolayı öğretmenlere ve idarecilere teşekkür eden Yoldaş, öğrencilere ise eğitim hayatında başarılar diledi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.06.2022 18:07
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Okul Ziyaretlerine Devam
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