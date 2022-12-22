Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma





İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürü Yılmaz Karaalp, Anaokulu, İlkokulu ve bünyesinde anasınıfı olan ortaokulu müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Yazıcı, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için her okul bölgesindeki kayıt dışı öğrencilerin tespit edilerek, kayıtlarının yapılması elverişli ortamı bulunan köylerde dahil olmak üzere köylerde açılan sınıflara ilaveten yeni sınıfların açılması, okulların ihtiyaçlarının ivedilikle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi ve ihtiyaçların acilen giderildiğinin belirlenmesi huşularını vurgulayarak okul öncesi okullaşma hedefinin süreç içerisinde yüzde 100'e ulaşmak olduğunu söyledi.

Okul müdürleriyle fikir alışverişinde bulunan Yazıcı, yapılacak çalışmaları birlikte planlayarak toplantıya katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti. »Haber Merkezi

