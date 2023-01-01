Oktay yılın fotoğraflarını seçti

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Oktay, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Oktay, "haber" kategorisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışında üretim bandından inen aracı kullanarak tören alanına getirmesini yansıtan Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" isimli fotoğrafını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın deniz safhasında çekilen Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" fotoğrafını ve Van'da terörle mücadele sonrasında güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağının dikilmesiyle oluşan manzarayı ölümsüzleştiren Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisindeki ilk oyunu, Ampute Futbol Dünya kupası final maçında Angola'yı yenerek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularının yer aldığı, Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafı için kullanan Oktay, aynı kategoride ikinci tercihini Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafından yana kullandı.

Oktay, "çevre-yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyerek Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında mahsur kalan bir kaplumbağayı kurtarmak amacıyla jandarma ekiplerince gösterilen çabayı anlatan Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını ve Kars'ta tarım arazilerdeki hasadın ardından rüzgâra karşı buğday ve arpa savurarak üründeki yabancı maddeleri ayıklayan iki kadını yansıtan, İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" isimli fotoğrafını tercih etti.

Çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla "yilinfotograflari.aa.com.tr" sitesine eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına da katılan Oktay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde belirlenen alana dikilmek üzere bir fidan sahiplendi.

"ANADOLU AJANSININ GÖNLÜMÜZDEKİ YERİ AYRI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada aday gösterilen tüm fotoğrafları çok güzel bulduğunu ve beğendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının gönlümüzdeki yeri ayrı. Anadolu Ajansı, bizim sadece Türkiye'deki gözümüz, kulağımız değil dünyadaki gözümüz, kulağımız. Aynı zamanda da bizi dünyaya açan bir 'nefes kanalımız' diyelim. Dolayısıyla yaptığı haberler kadar, çektiği fotoğraflar da ayrı bir özellik arz ediyor. Burada da gerek spor gerek haber gerek çevre-yaşam alanındaki finale kalmış fotoğraflar, yine ne kadar titiz bir çalışmanın olduğunun, 'Anadolu Ajansı tarafından bir iş yapılıyorsa güzel yapılıyordur' olayının simgesi olmuş adeta. Ben tebrik ediyorum emeği geçen tüm arkadaşları. Biz de gerekli titizliği gösterdik ve kendi tercihlerimizi yapmaya çalıştık, yaptık. En güzel fotoğrafı seçeceklerinden de eminim."

Oktay, yeni yılın tüm dünyada güzel fotoğrafların çekileceği ve güzel haberlerin verileceği bir yıl olmasını dileyerek Anadolu Ajansı çalışanlarının yeni yılını tebrik etti. »AA