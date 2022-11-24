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“Öğretmenlik, adanma mesleğidir”

Yozgat Eğitim Bir Sen Şube Başkanı ve Yozgat Memur Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli, “Nesiller değişir, öğretmenin önemi değişmez” dedi.

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
“Öğretmenlik, adanma mesleğidir”

24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla basın açıklamasında bulunan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şerefli, “Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak, milletimizi geleceğe taşıyacak nesillerin ruh, fikir ve bilgi dünyalarını inşa eden öğretmenlerimizin sadece belli gün ve dönemlerde değil, her zaman kadri bilinmeli, değerli olduklarını hissettirecek işlere imza atılmalıdır.
Öğretmenlik, bir sevgi, inanma, adanma mesleğidir. Öğretmenlerimiz, ruhumuzu ilgiyle okuyarak, benliğimizi bilgiyle dokuyarak, hayatımıza rol model olarak dokunarak, nesilleri yarınlara ve nice başarılara hazırlar; millî varlığımıza anlam ve ideal kazandırma yolunda her birimize bilgi kapılarının anahtarını verir.
Öğretmenin başarısını artıracak unsurların, rahat çalışma ortamına, mesleği cazip hâle getirecek hak ve imkânlara bağlı olduğundan hareketle, maddi kazanım ve imkânları artırmanın yanı sıra, öğretmenlerin ideal bir meslek kanununa kavuşması için gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz.
Kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, çıkmasında çabamızın ve mücadelemizin olduğu 3600 ek gösterge gibi önemli özlük haklarını ihtiva eden 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun mevcut hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığını, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğunu; öğretmenin itibarını koruyacak, motivasyonunu artıracak, beklentilerini karşılayacak şekilde revize edilmesi gerektiğini bir defa daha dile getiriyoruz. Bu bağlamda, bütün aşama ve süreçlerinde öğretmenin kariyer basamakları, statüsü, çalışma şartları, mükâfat ve müeyyideleri, özlük hakları, şiddete karşı korunması konularında iyileştirici düzenlemelerin yapılması zaruridir.
Öğretmeni, severek, isteyerek ve memnun olarak mesleğe bağlayacak, okula ve öğrenciye daha fazla motive ederek ona bütün toplum nezdinde saygınlık kazandıracak düzenlemeler, eğitimin verimliliği ve geleceğimiz adına hayatidir, elzemdir.
Bu nedenle, mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının giderilmesi için meslek kanununda ivedi olarak değişiklikler yapılmalıdır.
Meslek kanununun eksikliklerinin giderilmesi, ihtiyaçları karşılayacak şekilde sınırlarının genişletilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı’na ve TBMM’ye çağrıda bulunuyoruz.
Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitimle ilgili çıktıları iyileştirmenin, öncelikle eğitimi başlatan, sürdüren, sonuçlandıran ana unsur olarak öğretmenlerin beklentilerini karşılamaktan geçtiğini belirtiyor; 24 Kasım’ın öğretmenleri hatırlama ve anlama günü olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
öğretmenlikAdanma Mesleğidir
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