Öğretmenlere sınav

Sınav öncesi Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Mehmet Pembegül başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın da katılımıyla sınavda görev alacak bina sorumlusu, salon başkanı ve gözetmenlere yönelik Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavıyla ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıda sınavda dikkat edilmesi gereken konular görüşülerek Milli Eğitim Bakanlığının talimatları görevli olan personele iletildi.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Merkez Ortaokulu'nda giren adaylar, kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Vatandaşlardan Sedat Şahin, kızıyla birlikte eşini sınava getirdiklerini belirterek, "Eşim 11 yıllık öğretmen, çok heyecanlıydı, kızımla birlikte sınava bıraktık. Tüm öğretmenlere başarılar dilerim." dedi.

»AA/Haber Merkezi