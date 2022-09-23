Öğretmenlere seminer

Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi taraftan düzenlenen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, okul müdürleri ve öğretmenler katılım sağladı. Öğretmenlere mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminerde, yapılan çalışmaları değerlendirmek, planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak, yenilenen bireyselleştirilmiş eğitim programlarının tanıtılması, uygulamada birlikteliğin sağlanması, değişen ve güncellenen rehberlik ve psikolojik danışmanlık mevzuatı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen seminer sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. »Haber Merkezi