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“Öğretmenler hayal kırıklığına uğramıştır”

Yozgat Eğitim Bir Sen Şube Başkanı ve Yozgat Memur Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli, öğretmenlere yapılan uzmanlık sınavı ile ilgili açıklamada bulundu.

20 Kasım 2022 Pazar 02:11
“Öğretmenler hayal kırıklığına uğramıştır”

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şerefli konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 43’üncü maddesi ‘Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.’ 
Öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olarak kanunla tanımlanmasına rağmen öğretmenine uzmanlık ve başöğretmenlik sınavı yapan MEB!!!
Eğitim Bir Sen olarak;
Öğretmenlerin mesleki ilerlemeleri için kariyer basamaklarının sınav yerine öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olarak kurgulanması gereğini her zeminde dile getirdik.
Öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanların uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanların başöğretmenlik unvanı alabilmesi gerektiğini savunduk.
Mesleki gelişimleri için Yüksek lisans (alanında/alan dışı, tezli/tezsiz), doktora (alanında/alan dışı) yapmış öğretmenlerin kariyer basamaklarında zaman sınırlamasına bakılmadan uzman ve başöğretmen olabileceklerini savunduk.
Gelinen noktada MEB öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adım atmayarak aksine hem zaman düzenlemesinde 10 ve 20 yılı esas almış ve sınav dayatmasından dönmemiştir.
On altı yıllık mağduriyet çözüm beklerken Bu kadar sese kulak vermeyen MEB bu sınavla öğretmenleri hayal kırıklığına uğramıştır.
Sınav iptali ve kariyer basamaklarında düzenleme beklentisiyle yakın zamana kadar belirsizlik içerisinde sınava hazırlanan öğretmenlerimizin, sınava girecek olmaları sınavı onaylamaları anlamına gelmiyor.” 
»Haber Merkezi

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