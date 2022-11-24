Öğretmenler gününü kutladı

Kutlama mesajında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini vurgulayan Başkan Bilgin, “Ülkemizin geleceği, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızın ilk adımı, Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğini, Türk örf adet ve geleneklerine bağlı neferler olarak yetiştiren, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün; ’ Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.‘ sözünü düstur edinen, gereken değeri ve kıymeti göremeyen, ataması yapılmak istenmeyen, ‘okuma oranı arttıkça bizim oylarımız düşüyor.’ diyen zihniyete karşı dimdik duran idealist eğitimci ruhların, 1993’te henüz 21 yaşında iken Diyarbakır’da teröristlerce katledilen Şehit öğretmen Neşe Alten’in, karşıt görüşlü denilerek yumuşatılmaya çalışılan vatan hainleri tarafından Şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun, Aybüke Şenay Yalçın, Necmettin Yılmaz ve geçtiğimiz gün Gaziantep’teki roketli saldırıda şehit edilen Ayşenur Alkan gibi nice öğretmenlerimizin, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu, aziz ruhları şad olsun.” dedi. »Haber Merkezi