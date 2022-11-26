Öğretmenler günü töreni

Sorgun'da İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Mehmet Kılınçarslan, mutlu bir toplum olmanın yolunun eğitimden geçtiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, vefat eden öğretmenlerin anısına öğrenciler tarafından hazırlanan slayt gösterisi sunuldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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