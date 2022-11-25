Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.858,21
ALTIN
1.053,52
DOLAR
18,62
STERLİN
22,62
EURO
19,44

Öğretmenler günü programı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurumda çalışan öğretmenlere yönelik program düzenlendi.

25 Kasım 2022 Cuma 02:11
Öğretmenler günü programı

Gerçekleşen program ile ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Öğretmenlik insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Dünyamızın gelişimi ve değişiminin anahtarı öğretmenlerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler ailesinde yer alan ilimiz genelinde görev yapan öğretmenlerimize günün heyecanını yaşatmak için program düzenledik. Ebediyete yolcu ettiğimiz meslektaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Programımıza katılım sağlayan öğretmen arkadaşlarımızın ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsanlık tarihinin ölümsüz mesleği
İnsanlık tarihinin ölümsüz mesleği
Şiddete karşı mücadele
Şiddete karşı mücadele
Yardım eli uzatıldı
Yardım eli uzatıldı
Gelin damadı dolandırdı
Gelin damadı dolandırdı
Şüpheliler yakalandı
Şüpheliler yakalandı
Yozgatlı firma dünya pazarında
Yozgatlı firma dünya pazarında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim