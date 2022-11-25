Öğretmenler günü programı

Gerçekleşen program ile ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Öğretmenlik insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Dünyamızın gelişimi ve değişiminin anahtarı öğretmenlerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler ailesinde yer alan ilimiz genelinde görev yapan öğretmenlerimize günün heyecanını yaşatmak için program düzenledik. Ebediyete yolcu ettiğimiz meslektaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Programımıza katılım sağlayan öğretmen arkadaşlarımızın ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.” dedi.

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