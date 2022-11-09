Öğretmenler bilgilendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idareci ve öğretmenlerine yönelik proje (e tiwinning, TEKNOFEST, TÜBİTAK) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemizde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ekibi tarafından idareci ve öğretmenlerimize yönelik proje (e tiwinning, TEKNOFEST, TÜBİTAK) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi