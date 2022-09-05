ÖĞRENEN ŞEHiR YOZGAT

Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat'ın UNESCO ‘Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na katıldığını bildirdi.

Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsüne, gerçekleştirdikleri üyelik başvurusunun kabul edildiğini belirten Başkan Köse, üye şehirlerarasında, hayat boyu öğrenme uygulamalarının paylaşılacağını kaydetti.

Yozgat’ın da bu ağdan maksimum verim elde edeceğini vurgulayan Köse, yaşanan bu gelişmeden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu ağa katılmak için çok titiz bir süreçten geçtiklerine işaret eden Köse, " Süreç boyunca, çevrim içi toplantılarda şehrimizin bu ağda neden yer alması gerektiğini paylaştık. Hamdolsun, bugün de güzel haberi aldık. Artık ilimiz dünya şehirleri arasındaki yerini aldı. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Köse, "Bu ağ ile üye ülkelere dair güncel bilgilere erişebilecek, etkin bir çalışma ağının parçası olacak ve bilgi paylaşımlarının yanı sıra alanında uzmanlarla iletişim sağlayacağız. İlimiz tüm dünyada hayat boyu öğrenmeyi destekleyen bir ağa dâhil oldu. İnşallah şehrimiz için tüm imkânlarından faydalanacak ve bu alandaki gelişimi hızlı bir şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenen şehir olmak Yozgat'ın geleceğini inşa etmenin en önemli adımı olduğunu ifade eden Köse, “Gelecek nesiller için UNESCO GNLC ile çalışmaktan ve birlikte öğrendikçe neler başarabileceğimizi görmekten heyecan duyuyorum” şeklinde konuştu.

»Haber Merkezi