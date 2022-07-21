Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.525,20
ALTIN
959,37
DOLAR
17,60
STERLİN
21,11
EURO
17,95
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Öğrencilerle yemek

Şefaatli ilçesinde, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ile birlikte öğle yemeği yedi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Öğrencilerle yemek

İlçede verilen Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret eden Başkan Karaca, öğrenciler yemek ikramında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatıla ve İlçe Müftülüğü tarafından Şefaatli ilçesinde başlatılan Yaz Kur’an Kursları aralıksız devam ediyor. Camilerde ve Kuran Kurslarında verilen Kursları ziyaret eden Karaca, “Öğrencilerimiz ile öğle yemeğinde bir araya geldik. Kurslarda öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğreniyorken yaz tatillerini de verimli bir şekilde geçiriyorlar. Bizlerde öğle arasında olsa bile öğrencilerimizin yanında olduk onlar ile birlikte yemek yedik” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilerle Yemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rafting şampiyonları belli
Rafting şampiyonları belli
Esentürk’e ziyaret
Esentürk’e ziyaret
Kene 3 can aldı
Kene 3 can aldı
Uzmanlar uyardı
Uzmanlar uyardı
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti
“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim