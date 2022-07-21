Öğrencilerle yemek

İlçede verilen Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret eden Başkan Karaca, öğrenciler yemek ikramında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatıla ve İlçe Müftülüğü tarafından Şefaatli ilçesinde başlatılan Yaz Kur’an Kursları aralıksız devam ediyor. Camilerde ve Kuran Kurslarında verilen Kursları ziyaret eden Karaca, “Öğrencilerimiz ile öğle yemeğinde bir araya geldik. Kurslarda öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğreniyorken yaz tatillerini de verimli bir şekilde geçiriyorlar. Bizlerde öğle arasında olsa bile öğrencilerimizin yanında olduk onlar ile birlikte yemek yedik” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi