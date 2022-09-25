Öğrencilerle sohbet etti

Okulda ki sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Ilıca, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek okuldaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. »Haber Merkezi
25 Eylül 2022 Pazar 02:11
Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ile İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyarete bulundu.
Okulda ki sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Ilıca, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek okuldaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. »Haber Merkezi