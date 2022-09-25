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Öğrencilerle sohbet etti

Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ile İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyarete bulundu. 

25 Eylül 2022 Pazar 02:11
Öğrencilerle sohbet etti

Okulda ki sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Ilıca, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek okuldaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. »Haber Merkezi 

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Öğrencilerle Sohbet Etti
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