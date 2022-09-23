Ziyaretinde Kaymakam Recep Aydın’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşlik etti.

Kaymakam Aydın okul ziyaretinde sınıfları gezerek derslere katılıp öğrencilerle sohbet etti. Ardından okul öğretmenleriyle yeni eğitim ve öğretim yılı hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.

Yapılan çalışmalar ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler alan Aydın, okul idareci ve öğretmenlerine görevlerinde başarılar diledi.

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