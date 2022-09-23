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Öğrencilerle sohbet etti

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

23 Eylül 2022 Cuma 02:11
Öğrencilerle sohbet etti

Ziyaretinde Kaymakam Recep Aydın’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşlik etti.
Kaymakam Aydın okul ziyaretinde sınıfları gezerek derslere katılıp öğrencilerle sohbet etti. Ardından okul öğretmenleriyle yeni eğitim ve öğretim yılı hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. 
Yapılan çalışmalar ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler alan Aydın, okul idareci ve öğretmenlerine görevlerinde başarılar diledi. 
»Haber Merkezi 

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Öğrencilerle Sohbet Etti
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