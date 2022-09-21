Öğrencilerle sohbet etti

Ziyaretleri kapsamında Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt İlköğretim okulunu ziyaret eden Yoldaş öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. Sınıfları tek tek gezen Yoldaş, öğrenciler ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra öğretmenler ile bir araya gelen Yoldaş geçen sene yapılan ve bu sene yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alarak istişarede bulundu. Yeni eğitim ve öğretim hayatında hem öğretmenlere hem de öğrencilere başarılar dileyen Yoldaş, ziyaretini sonlandırdı. »Haber Merkezi