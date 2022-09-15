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Öğrencilerle sohbet etti

Saraykent Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ile birlikte okul kurum ziyaretlerine başladı.

15 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Öğrencilerle sohbet etti

Öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmak amacı ile okul ziyaretlerine devam eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürü Rıza Uslu ile birlikte Dedefakılı, Sarayözü ve İzibüyük okullarını ziyaret etti. Okul idarecilerinden okullarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Doğan, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
Öğretmenler odasında okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen Doğan, burada öğretmenlerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.
Doğan burada yaptığı açıklamada, “Gücümüz yettiğince okullarımızı gezerek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyor, yeni eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum." dedi. 
»Haber Merkezi

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Öğrencilerle Sohbet Etti
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