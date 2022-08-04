İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sebahattin Çakmak, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Yaz Dönemi DYK'ları kapsamında Atatürk Ortaokulunda Fen, Matematik ve Türkçe derslerinden açılan kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

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