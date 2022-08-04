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Öğrencilerle sohbet etti

Çekerek ilçesinde, Atatürk Ortaokulunda devam eden 2021-2022 eğitim öğretim yılı Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ziyaret edildi. 

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Öğrencilerle sohbet etti

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sebahattin Çakmak, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Yaz Dönemi DYK'ları kapsamında Atatürk Ortaokulunda Fen, Matematik ve Türkçe derslerinden açılan kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti
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Öğrencilerle Sohbet Etti
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