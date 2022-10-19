Öğrencilerle oynadı

Öğrenciler ve öğretmelerle sohbet eden Yoldaş, çocuklarla oyunlar oynadı. Yoldaş gayretlerinden dolayı öğretmen ve okul idaresine teşekkür ederek ziyareti sonlandırdı. »Haber Merkezi
19 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Barbaros İlkokulu bünyesinde bulunan anasınıfını ziyaret eden Müdür Yoldaş, öğrenciler ile eğlenceli dakikalar geçirdi.
Öğrenciler ve öğretmelerle sohbet eden Yoldaş, çocuklarla oyunlar oynadı. Yoldaş gayretlerinden dolayı öğretmen ve okul idaresine teşekkür ederek ziyareti sonlandırdı. »Haber Merkezi