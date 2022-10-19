öğrencilerle Buluştu

Konuyla ilgili İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Minik Kaşifler projemizin Köseli İlkokulu ayağının son gününde 4’üncü sınıf öğrencileriyle bir araya gelindi. Çocuklarımızın bilimi eğlenerek öğrendiği benzer uygulamaların sürekli destekçisi olan Milli Eğitim Müdürümüz Abdulkadir Sağlam sınıfımızda gelerek öğrencilerle birlikte deneylere katıldı.” ifadelerine yer verildi.

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