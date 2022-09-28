öğrencilerle Buluştu

2022-2023 eğitim öğretim yılına geçen hafta itibari ile başlayan Beyazıt Cami 4-6 Yaş Arası Kur'an Kursunu İlçe Müftüsü Fazıl Saraç ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Güzel, kursta eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek çizim yapan Güzel, eğitim alan öğrencilere hediyeler verdi.

»Haber Merkezi

