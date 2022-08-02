öğrencilerle Buluştu

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Ahmet Karakaş ile devam eden Yaz okulu ziyaretleri kapsamında Barbaros İlkokulu bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme kurslarını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, öğretmenlerden ve idarecilerden kurslar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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