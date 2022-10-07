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Öğrencilerle bir araya geldi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu ve Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu üniversite bölüm ve programlarına yeni yerleşen öğrencilerle bir araya geldi.

07 Ekim 2022 Cuma 02:11
Öğrencilerle bir araya geldi

Her iki ziyaretinde öğrencilere hitaben  konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ Yozgat’ı ve Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih eden yarınların ve geleceğin teminatı öğrencileri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek: “Sizleri Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin birer fertleri olarak üniversitemizde yeşilin merkezi Akdağmadeni İlçemizde görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi, eğitim-öğretimde kalitesiyle, akademik anlamda genç ve dinamik kadrosu, ihtisas üniversitesi olmanın getirdiği ayrıcalıkları ile sürekli büyüyen, kendini yenileyen bir üniversitedir. Artık sizlerin de bu ailenin birer ferdi olarak, sizlere sunulan imkân ve fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum.” dedi.
“DOĞRU TERCİH”
Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih ederek doğru bir tercih yaptıklarının altını çizen Karadağ, “Bilimsel çalışmalarda son dönemlerde adını dünya literatürüne çok daha fazla duyuran bir üniversiteyiz. Bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi ise sanayiciyle buluşturan girişim odaklı bir üniversiteyiz. Yozgat Bozok Üniversitesi yaptıklarıyla idealleri ve vizyonel hedefleriyle marka bir üniversite. En önemlisi Yozgat Bozok Üniversitesi bölgesel kalkınma hedefleri olan bir İhtisas Üniversitesi. Bu nedenle sizler Yozgat Bozok Üniversitesi'ni seçerek çok doğru bir tercih yaptınız.” ifadelerini kullandı.
“KARARLILIKLA BAŞARIYA”
Üniversitenin bugün geldiği nokta itibariyle her alanda iz bırakacak kalıcı işler yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Karadağ: “Sizler bir hayalin peşinden koştunuz. İdealleriniz vardı. Bu ideallerinizin ilkini gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz. Mezun olana kadar gayretiniz ve çabanızla yeni başarılara ve hayallere yelken açacaksınız. Üniversitemizin sloganı inanmak başarmanın yarısıdır düsturundan hareketle ‘Kararlılıkla Başarıyadır. Bu mottomuz doğrultusunda siz değerli öğrencilerimizle birlikte hedefi ıskalamadan hayal ettiğimiz başarı hikâyelerini hep birlikte kaleme alacağız.” şeklinde konuştu.
“KENDİNİZE HEDEF BELİRLEYİN”
Öğrenci olmanın sorumlulukları ve gerekleri neler ise buna odaklanarak kendilerine birer hedef belirlemelerini isteyen Karadağ, “Hedefleriniz, hayalleriniz ve idealleriniz varsa burada kazanacağınız bilgi, birikim ve donanımla çok şeyi başarabilirsiniz.” dedi.  
Öğrencilerin başarısına yönelik gayret ve çabayı hiçbir zaman göz ardı etmediklerini belirten Karadağ, “Sizlerin başarısı bu ülkenin geleceğinin daha müreffeh olması anlamına geliyor. Çünkü bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak sizlersiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi amatör ruhu bırakmadan, öğrenci odaklı, öğrencinin istek ve temennilerine odaklanmış bir üslupla hareket etmektedir. Karşınıza çıkan sorunları aşmak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Akademik personelimiz, idari çalışanlarımız olarak kapımız her daim sizlere açık olacaktır " diye konuştu.
Öğrencilerle bir araya gelmedeki hedeflerinin, beklenti ve talepleri dinlemek olduğunu belirten Karadağ, varsa sorunları masaya yatırarak ortak fikir ve kanaatlerle çözüm üretmek istediklerini söyledi.
Karadağ, konuşmasının sonunda, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılının başarılarla dolu geçmesi temennisinde bulundu.
»Haber Merkezi 
 

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Öğrencilerle Bir Araya Geldi
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